إثيوبيا على صفيح ساخن.. أحمد موسى: اشتباكات بين قوات آبي أحمد وقبيلة الأورومو

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جبهة تحرير تيجراي، قررت توسيع نطاق نفوذها والوصول إلى أمهرة، ومواجهة قوات آبي أحمد، مردفًا «إثيوبيا على صفيح ساخن».

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اشتباكات بين قوات آبي أحمد، وقبيلة الأورومو الرافضة لإنشاء سد النهضة.

وأضاف موسى، أن إقليم الأمورو يعاني من تهميش آبي أحمد له، ويعيش سكانه حالة من الفقر المدقع، ويطالبون بسرعة الإفراج عن المعتقلين خلال 48 ساعة.

واستكمل موسى، أن هناك أنباء عن تبادل لإطلاق النار بجوار السجن المحتجز فيه جوهر محمد، أشهر معارض لآبي أحمد، وأكبر مهدد لعرش حكمه، الذي تم حبسه قبل نحو عامين.