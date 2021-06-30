المحامية حنان كساب تدعو إلى تعزيز الثقافة القانونية للنساء في ظل جهود التمكين

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القاهرة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

دعت الأمين العام المساعد للمرأة العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية و المحامية بالنقض حنان كساب إلى حتمية تنمية الثقافة القانونية للمرأة والنهوض بفكرها ووعيها القانوني ، كونها تتعامل مع العديد من القضايا المجتمعية بشكل سلبي وبلا وعي قانوني، وهو ما يُفقدها حقها الثابت، خاصةً في ظل المتغيرات الحياتية التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الأخيرة.

وقالت كساب ، في بيان لها، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه الرئيس السيسي في مجال تمكين المرأة المصرية، يتطلب جهدا موازيا من مؤسسات الدولة في القيام بإجراء تحول حقيقي وشامل في نشر الوعي بالثقافة القانونية للمرأة، لكون ذلك يترتب عليه مجموعة من الآثار الإيجابية ستؤثر على المجتمع كله.

واقع مأساوي في المحاكم

وأضافت الأمين العام المساعد للمرأه العربية "أنَّ تنمية الثقافة القانونية للمرأة أصبح ضرورة ملحة، فالمرأة ترفض اللجوء إلى المحاكم أو أن تكون طرفاً في إحدى القضايا ، لضعف إدراكها بالثقافة القانونية، الأمر الذي يجعلها تتعامل مع القضايا بشكل سلبي ومن ثم تتنازل عن حقوقها تبعاً لذلك، ما يعني إلحاق الضرر المعنوي والمادي بها ومصادرة العديد من حقوقها الشرعية.. لافتة أن ضياع كثير من الحقوق للمرأة خلال السنوات السابقة كان السبب الرئيسي فيه هو الجهل بالقوانين والإجراءات".

ضعف الثقافة القانونية

وشددت المحامية بالنقض على أن أحد أهم مقاصد الثقافة القانونية للنساء هي معرفتهم لما لهن من حقوق وما عليهم من واجبات ووعيهم لحدود مسؤولياتهم الفردية، وبالتالي فمن الضروري أن يكون لكل سيدة حصة من المعرفة القانونية التي تجعلها تعرف وتبصر حقوقها وواجباتها، حتى تتجنب محاولات استغلالها أو النصب عليها. محذرة من أن الضعف في الثقافة القانونية الذى يصل إلى حد الجهل، يتسبب في ضياع مزيد من الحقوق للمرأة.

أسباب لأهمية نشر الوعي القانوني

وأوضحت أن المراة العربية عاشت وضعاً مأساوياً منذ قرون طويلة، وأن قضية نشر الوعي والتثقيف القانوني يحتاج منا جهدا كبيرا، ولكنه جهد لابد منه من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا في المستقبل، باعتبارها الأم التي تربي الأجيال القادمة ، مؤكدة أن هناك أسبابا لأهمية نشر الوعي القانوني لدى السيدات أولها أن الوعي الذاتي للمرأة بالحقوق يتيح لها أفضل الحظوظ لحماية حقوقها الفردية والدفاع عنها، وثانيها أن الوعي الجماعي للنساء بالحقوق يكسب المجتمع حصانة ضد الانتهاكات والاعتداءات، مهما يكن مصدرها ويجعله يملك وسائل درء العدوان على حقوق مواطنيه.

مساندة وسائل الإعلام

وختمت المحامية بالنقض بالتأكيد على أهمية إقامة الدورات القانونية التي تسلط محاورها الضوء على تثقيف السيدات بحقوقهن القانونية.، مطالبة في هذا السياق بمساندة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في توعية المرأة بثقافة الحقوق والواجبات حتى لا يضيع حقها داخل المحاكم.