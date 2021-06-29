«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

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تصدر الدار المصرية اللبنانية 33 كتابًا جديدًا خلال الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى تنطلق فى الفترة من 30 يونيو الجارى، وتستمر حتى 15 يوليو المقبل. وقال الناشر محمد رشاد رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية: «تلبى الإصدارات الجديدة، حاجات القراء وتعكس التنوع الكبير فى اتجاهات القراءة، وتجمع بين مختلف أجيال الإبداع الفكرى والأدبى». وتضم الإصدارات الجديدة 8 أعمال روائية جديدة لمؤلفين متميزين، يظهرون تنوع المشهد الروائى فى مصر، وهم: هشام الخشن بروايته الجديدة «بالحبر الأزرق» وعزت القمحاوى بروايته «غربة المنازل» وعمار على حسن فى روايته «صاحب السر» ونور عبد المجيد بروايتها «أنين الدمى» وزينب عفيفى وروايتها «معك تكتمل صورتى» ولوتس عبد الكريم وروايتها «الجنة المفقودة» ورواية «شفرات القيامة» للكاتب تامر شيخون وأخيرًا حسام العادلى بروايته «نجع بريطانيا العظمى». وتراهن الدار المصرية اللبنانية خلال الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب على الدفع بفن القصة القصيرة، ليستعيد مكانته فى سوق النشر العربى، وتطرح الدار مجموعتين قصصيتين، الأولى تحت عنوان «قميص لتغليف الهدايا» وهى للكاتب أحمد القرملاوى فى إطلالة جديدة على القراء الذين تابعوا إنتاجه الروائى المتميز، والثانية هى «البشر والسحالى» للكاتب حسن عبد الموجود الذى حاز العام الماضى جائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة والتى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة لأفضل مجموعة قصصية، وتأتى المجموعة الجديدة مصحوبة برسوم للفنان عمرو الكفراوى.

غلاف الكتاب

وتعزز الدار هذا الرهان بكتاب جديد عن «متعة القص» يواصل فيه الناقد الكبير الدكتور جابر عصفور تأملاته النقدية حول السرد القصصى المعاصر. وتصدر الدار طبعة جديدة منقحة ومزيدة من كتاب «سرقات مشروعة» للروائى أشرف العشماوى يبرز وجهًا جديدًا للمؤلف اللامع، يجمع بين قدراته السردية المشوقة وخبراته القانونية الممتدة لعقود فى السلك القضائى، وذلك فى جهد توثيقى متميز يكشف جهود الدولة فى استعادة الآثار المصرية التى تم نهبها لعدة عقود، والكتاب حافل بالصور والمعلومات القانونية الموثقة والمثيرة. وبالمثل يظهر كتاب «فى بيوت الحبايب» للصحفية زينب عبد اللاه وجوهًا أخرى فى سير لمشاهير وأعلام صاغوا الوجدان المصرى طوال سنوات، وهو كتاب توثيقى واستقصائى مكتوب بحبر القلب. وينضم الكاتب المعروف خالد منتصر لقائمة كتاب الدار بكتاب جديد تحت عنوان «يوميات تنويرية» يبرز أفكار المؤلف ومعاركه من أجل الدفاع عن الدولة المدنية فى مصر. وتنشر الدار كتابًا فى أدب الرحلات للكاتبة الإماراتية المعروفة عائشة سلطان تحت عنوان «هوامش فى المدن والسفر والرحيل» يبرز تجاربها فى التجوال فى أغلب مدن العالم ويتسم بلغة فريدة وحساسية استثنائية، وتواصل المصرية اللبنانية نجاحها فى العمل على تقديم أعمال الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس للأجيال الجديدة من القراء وتصدر طبعة جديدة من مجموعته القصصية الرائعة «دمى ودموعى وابتسامتى» ومن روايته «لا تتركونى هنا وحدى». وتستأنف الدار نشر الأعمال المترجمة مع رواية جديدة مترجمة عن اللغة الإسبانية أنجزتها الدكتورة عبير عبد الحافظ وصدرت تحت عنوان «اللعبة الغاضبة» كما أنجز الكاتب أحمد القرملاوى ترجمة لكتاب ديديه بلوند بعنوان «كافيهات».

وحضورها فى مجال كتب الأطفال بطرح عمل جديد للكاتب الكبير محمد المنسى قنديل تحت عنوان «رحلة فى ألوان الطيف»، كما تصدر عملًا بعنوان «نظرة» للكاتب محمد فتحى تصاحبه رسوم الفنان المتميز وليد طاهر. وتواصل الدار نشر سلسلة مغامرات جديدة لتوم ايستون وترجمة ولاء كمال وتطرح 4 عناوين جديدة برسوم متميزة. هذا غير الموسوعات وكلاسيكيات الأعمال الأدبية والفكرية، وهذا العام تطرح أعمالا مهمة لعدد من أبرز العاملين فى الحقل الأكاديمى مثل الدكتور محمد شومان خبير الدراسات الإعلامية والباحث على فرجانى والباحثة الإماراتية الدكتورة شيخة الشامسى بكتاب «التعليم والتنمية المستدامة»، كما تعيد نشر أعمال أستاذ الفلسفة الراحل يوسف كرم بمقدمات وشروح جديدة أنجزها الدكتورمصطفى النشار، ويكشف كتاب الدكتور أحمد جميل الشرقاوى الكثير من أسرار الجمال وجراحات التجميل فى كتابه «وجوه الجمال وأسراره».