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محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل

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محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل

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استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بمكتبه المواطن أحمد سعد محمد، وهو من ذوي الهمم، وذلك استجابة لمطلب المواطن بمقابلة المحافظ.

تقدم المواطن بالشكر لمحافظ مطروح على سرعة الاستجابة وبحث شكواه وإصدار تعليماته للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، والخاصة بالإسراع في تمهيد الشارع بمنطقته خاصة مع حالته الصحية.

وعلى الفور، وجه محافظ مطروح بسرعة توجه المعدات لتمهيد الشارع، مشيرًا إلى أنه جار العمل تباعا برصف وتمهيد عدد من الطرق بعدد من المناطق بعد استكمال مشروعات البنية التحتية ضمن خطة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للتيسير على المواطنين بالمحافظة، مؤكدا حرصه على التواصل الدائم مع المواطنين عن قرب وبحث شكواهم والعمل على حلها للتيسير عليهم، وأن بابه مفتوح دائما للمواطنين بهدف التواصل الدائم معهم، والاستماع لكافة شكاواهم، ومطالبهم سواء بالتواصل الشخصي أو عبر مكاتب خدمة المواطنين وكافة منصات التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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