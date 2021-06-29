ضبط 15 سائقا للقيادة تحت تأثير المخدرات في الوادي الجديد

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تمكنت إدارة مرور الوادي الجديد، بقيادة العميد محمد سيف، مدير الإدارة، خلال حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع الصحة من ضبط 15 سائقا يقودون مركباتهم تحت تأثير المواد المخدرة.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي إخطار اليوم الاثنين، يفيد ضبط 15 شخصا يقودون المركبات تحت تأثير المواد المخدرة والمسكره في حملة أمنية بالمحافظة، بعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية لهم من خلال عينات البول واللعاب، حيث تبين قيام حملة أمنية موسعة مشتركة مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة على مدى خلال ال15 يوما الماضية أسفرت عن إجراء التحاليل والفحص الطبي لعدد 283 قائد مركبة متنوعة، وتبين سلبية 268 شخصا لتعاطيهم المواد المخدرة والمسكرات وإيجابية 15 عينات أخرى.

تم التحفظ على المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة، التي تولت التحقيقات.