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إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

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إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال باشتباه تسمم غذائي في بني سويف إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة سمك جرى إعدادها بمنزلهم بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، واحتجازهم داخل قسم الباطنة بمستشفى بني سويف التخصصي تحت الملاحظة عقب تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وتعليق المحاليل، وسحب عينة من القىء لتحليلها، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم اشارة من المستشفى التخصصي ببني سويف، باستقبال المستشفى 5 حالات إصابة باشتباه تسمم غذائي وجاري اسعافهم.

وتبين أن المصابين هم: محمود م، 4 سنوات، أحمد ج، 24 سنة، أدهم خ، 8 سنوات، محمد خ، 6 سنوات، أحمد م، عامان، وجرى إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتم حجزهم في قسم الباطنة بالمستشفى التخصصي ببني سويف تحت الملاحظة.

وتبين من أقوال المصابين انهم تناولوا وجبة سمك جرى إعدادها بمنزلهم في قرية الميمون بمركز الواسطى، شعروا بعدها بحالة إعياء عبارة عن مغص وقىء.

من جانبه أكد الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى التخصصي ببني سويف، تلقي المصابين العلاج اللازم والاسعافات الأولية وجرى سحبة عينة من القيء لتحليها بمعامل وزارة الصحة.

المصرى اليوم

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