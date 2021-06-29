مقتل عنصر إجرامي وإصابة آخر في حملة لضبط الخارجين عن القانون بقنا

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لقي عنصر إجرامي مصرعه وأصيب آخر، فيما تم ضبط اثنين متهمين، الاثنين، إثر حملة أمنية استهدفت الخارجين عن القانون بمنطقة المساكن التابعة لبندر قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قسم قنا، بمداهمة مخبأ عناصر إجرامية خلال حملة أمنية بمنطقة المساكن بمدينة قنا ومصرع أحد الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن مقتل «شمندي.ر» وإصابة «عصام .ح» والقبض على اثنين آخرين من أخطر العناصر الإجرامية والهاربين من قضايا قتل بمركز نقادة، وبحوزتهم 3 بنادق آلية وطبنجة ومواد مخدرة.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.