إحباط تهريب كمية من النقد المصري إلى قطاع غزة

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تمكّن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح، برئاسة الدكتور أحمد خليل، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح، من ضبط محاولتى تهريب لكمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأوضح بيان، الاثنين، أنه بناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح مفادها اعتزام كل من المدعوة «ا. م. م- مصرية الجنسية»، والمدعوة «ا. م. خ مصرية الجنسية» المسافرتين للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح به قانونا.

وجرى تكليف لجنة من كل من، فهمي سعيد وبسمه محمود وسلوى حسن محمد لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 42 ألف جنيه مصري مع الراكبة الأولى و40 ألف جنيه مصري مع الراكبة الثانية والجميع مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.

وقرر مجدى إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي برقم 5 و6 لسنة 2021، وحرر المحضرين عمرو محمود، بإدارة الشؤون القانونية.