المصري كيدز: «حدوتة».. «الطاقية الخفية»

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عمر ولد شقى جدًا، بس دمه خفيف، وكمان مايحبش أبدًا الروتين وطول اليوم عايز لعب وخروج وجرى من غير أى قيد، بيزعل قوى لو مامته طلبت منه أى مهمة حتى لو كانت صغيرة، ويعتبرها حاجة مُمِلّة. عمر له أصحاب كتير فى النادى والتمرين ده غير الجيران القريبين وأصحاب المدرسة الشاطرين.

كل يوم بيكون محتار ومش عارف يخرج مع مين ولا مين، ولأنه ولد حبوب ودمه خفيف كان بيعرف يعمل اصحاب جداد ودايمًا مامته كانت تقول له لازم نختار أصحابنا كويس ونكون عارفين هُمَّه مين، وهو كان دايمًا يقولها بحب يبقى عندى اصحاب كتير، ترد مامته أكيد دى حاجة حلوة، بس الصداقة مش بالعدد الكتير، الأصحاب لازم يكونو شبهنا فى حاجات كتير لأن ليهم علينا تأثير، بس عمر ماسمعش الكلام وكان شايف انه كل ما كان عنده اصحاب كتير هيكون مبسوط ويلاقى دايمًا حد يلعب معاه، وفى يوم اتعرف على ولد فى النادى جديد وبدأ واحدة واحدة يتشد ليه وقاله تعالى اقولك على سر خطير، أنا عندى طاقية لما البسها بختفى خالص ماحدش يقدر يشوفنى وساعتها بعمل حاجات كتير، عجب عمر موضوع الطاقية وقاله انا عايز واحدة منها.

وفعلًا جاب له واحدة تانى يوم، وقاله تعالى جرب معايا المغامرة دى، ولبس عمر وصاحبه الطاقية المخفية ومابقاش حد فى النادى شايفهم، هُمَّة بس اللى شايفين بعض، سأله عمر: بس إيه المتعة فيها؟ قاله تعالى ورايا على الكافتيريا، وبدأ الولد ياخد شيبسى وحاجات كتير من غير ما حد يشوفه، وقال لعمر يلا خد كل اللى بتحبه، وعمل عمر زيه، وكان مبسوط انه بياكل كل حاجة بيحبها، وكمان من غير فلوس خالص، وفضل عمر وصاحبه طول اليوم كده لحد ما جه عمر ماشى وطلب من صاحبه انه ياخد الطاقية معاه البيت قاله ماشى بس خلى بالك لو الطاقية حد لبسها غيرك خلاص مش هتكون مخفية قاله ماتقلقش علىَّ ده انا هعمل بيها عمايل اللى هى، وروَّح عمر وهو مبسوط والسعادة عليه باينة، ولما روّح البيت حط الطاقية تحت المخدة وجه أخوه الصغير ينام شافها لبسها شوية، وبعد كده رجّعها مكانها.

وعمر ماكانش يعرف ان الطاقية مابقتش مخفية، وتانى يوم طلبت مامته منه حاجات من الفرن والسوبر ماركت نزل عمر واخد الفلوس وقال انا هلبس الطاقية وهجيب الحاجة من غير فلوس، واخدها لىَّ، ولبس عمر الطاقية وكان فاكر ان مفيش حد شايفه وبدأ يعمل زى ما علمه صاحبه ياخد الحاجة من غير ما يدفع فلوسها، شافه الراجل فى الفرن قاله انت بتسرق انت حرامى استغرب عمر انه شايفه وقال أكيد مش بيكلمنى أنا وطلع يجرى على طول ودخل على السوبر ماركت وعمل نفس الحاجة لحد ما شافه صاحب السوبر ماركت ومسكه جامد وقاله انت بتسرق انت حرامى ساعتها عرف عمر ان الطاقية مابقتش مخفية ورد وقال انا مش حرامى انا مش بسرق انا كنت فاكر ان مفيش حد شايفنى وجه كمان صاحب الفرن وقال أيوة ده ولد حرامى بقى مش عارف عمر يعمل إيه ويخرج من المشكلة إزاى وصمم صاحب السوبر ماركت ان باباه ومامته ييجو ولما جم جرى عمر عليهم وقعد يعيط وحكالهم على الطاقية المخفية اعتذر باباه على الغلطة دى ودفع تمن الحاجات.

وقاله يا عمر مش معنى ان مفيش حد شايفنا نعمل الغلط لأن حتى لو بابا أو ماما أو أى حد مش شايفنا ربنا موجود وشايف احنا بنعمل ايه واللى انت عملته ده غلط كبير وانك تسمع كلام صاحبك من غير ما تفكر ده غلط أكبر ووقّعك فى مشكلة كبيرة قاله عندك حق يا بابا انا مش عايزك انت وماما تزعلو منى وانا مش هعرف الولد ده تانى لأنه مش شبهى وخلانى أعمل غلط كبير وخلاكم تزعلو منى، ومن النهارده مافيش حاجة اسمها الطاقية المخفية ولا فى حاجة تانى هتكون مستخبية.