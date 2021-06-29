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المصري كيدز: 10 نصائح لعلاج النحافة عند الأطفال

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المصري كيدز: 10 نصائح لعلاج النحافة عند الأطفال المصري كيدز: 10 نصائح لعلاج النحافة عند الأطفال

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النحافة عند الأطفال من أكثر الأمراض انتشارًا فى مرحلة الطفولة، حيث يحتاج الطفل خلالها إلى الغذاء الصحى المتوازن ليساعده فى نمو جسمه بشكل صحى والحفاظ على وزنه، وبسبب العادات الخاطئة لدى الكثير من الأطفال يعانون النحافة.

تقول الدكتورة سهام سوقية، استشارية تغذية: «لا خوف على الطفل النحيف إذا كان نشيط الحركة لأنه يبذل طاقة على مدار اليوم، لكن إذا كان الطفل خاملًا وقليل الحركة فيجب عرضه على طبيب متخصص وإجراء الفحوصات لتحديد سبب نحافته». وأضافت أن الأطفال فى مراحل النمو يزداد طولهم أكثر من زيادة وزنهم لأنهم كثيرو الحركة واللعب بدلًا من تناول الطعام، وأوضحت أن أعراض النحافة عند الأطفال شحوب الوجه، وسقوط الشعر، والهالات السوداء حول العينين، والصداع، والدوخة. وقدمت «سهام» عدة نصائح لعلاج النحافة عند الأطفال، وهى:

1- التأكد من تناول الطفل وجبات غذائية صحية وشاملة تحتوى على الطاقة وجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها.

2- عدم الضغط على الطفل لتناول الطعام، فقد يسبب ذلك مفعولًا عكسيًا، بل يتعين عليك التحدث مع الطفل وتحبيبه فى الطعام.

3- تقديم الطعام للطفل كالمعتاد، وترْكه لفترة معقولة من الوقت، ويُرفع دون مناقشة، حتى ولو لم يتناول منه الطفل شيئًا.

4- لا بد أن يشعر الطفل بعدم اهتمام العائلة بتناوله الطعام والتوقف عن النظرات القلقة والهمسات الحارة التى يتبادلها الآباء عندما يجلس الطفل لتناول الطعام برفقتهم.

5- يجب أن يثق الآباء أن الطفل سيتناول طعامه يومًا ما، ولم يحدث أن أُصيب الطفل بأى أذى نتيجة لجوعه مادام سليمًا وليس مريضًا.

6- المواظبة على ساعات النوم لراحته ونموه وإعطاء الطفل كميات من البروتينات للمحافظة على نموه، خاصة الألبان والبيض واللحوم والبقوليات.

7- إعطاء الطفل مواد نشوية لمنحه الطاقة اللازمة وإعطائه الفيتامينات الضرورية بعد استشارة الطبيب، وخاصة فيتامين «ب» المركب الفاتح للشهية، الموجود بكل من الخميرة والكبد واللحوم والموز وعصير الطماطم.

8- الاحتفاظ بالأغذية المفيدة كحبوب الإفطار والمكسرات والفواكه المجففة داخل المطبخ بديلًا عن الشيبسى والشوكولاتة، ويمكن إعطاؤه قطعة من الشوكولاتة بعد تناول وجبة خفيفة كساندويتش جبنة.

9- تعويد طفلك على صحن الخضروات والفواكه الطازجة فى ساعة معينة كل يوم وقت المغرب حتى يرث العادات الغذائية الصحيحة.

10- عدم تقديم أنواع الحلوى الملونة والمشروبات الغازية للطفل وعدم تواجدها فى منزلك هو الخطوة الأولى وإقناعه بضررها مرارًا وتكرارًا ليقتنع بضرورة الإقلاع عن تناولها.

المصرى اليوم

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