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المصري كيدز: نصائح ذهبية للسيطرة على غضبك مع طفلك

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المصري كيدز: نصائح ذهبية للسيطرة على غضبك مع طفلك المصري كيدز: نصائح ذهبية للسيطرة على غضبك مع طفلك

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الكثير من الأمهات يفقدن أعصابهن على مدار اليوم بسبب الضغوط النفسية، ما يجعلهن لا يستطعن تمالك أعصابهن أو التحكم فى غضبهن تجاه أطفالهن عند الخطأ، ولكن هذا التصرف من أكبر الأخطاء التى تقع فيها الأمهات لأنه يربى هذا السلوك داخل الصغير.

تقول الدكتورة إيمان سالم، إخصائية نفسية، إن أغلب الأسباب التى تسبب تعب الأعصاب عند الأمهات قلة النوم وكثرة المهام، لذلك يجب فى البداية أن تنالى قسطًا وفيرًا من النوم والراحة حتى تسيطرى على أعصابك.

وأضافت «إيمان»: «يجب تحديد أسباب غضبك من طفلك، هل بسبب سلوكه السيئ أم كثرة الحركة ومحاولة إصلاح الأمر مع طفلك بهدوء».

وأوضحت: «بمعنى أنكِ إذا وجدتِ طفلكِ يعبث بأوراقكِ المهمة فإن هذا خطؤكِ منذ البداية لأنكِ قد تركتيها متاحة فى متناول يديه، وهكذا بالنسبة لهاتفكِ وحقيبة يدكِ وكل أغراضكِ الثمينة، فقبل أن تغضبى من تصرفات طفلكِ غير المسؤولة، فكرى فى أنها مسؤوليتكِ أنتِ من الأصل، أما صغيركِ فدوره اكتشاف العالم من حوله فقط».

وقدمت «إيمان» عدة نصائح للأمهات للتحكم فى أعصابهن:

1- يجب تحديد وقت مخصص لكِ وحدكِ للاستمتاع بالهدوء، ولو نصف الساعة على مدار اليوم، يمكنكِ الاستعانة بزوجك أو والدتك.

2- عند شعورك بالغضب يجب أن تفرغى طاقة الغضب داخلك وتتحدثى مع صديقتك أو تخرجى فى نزهة بسيطة لأن هذا سيخفف من غضبك ويساعدك على الهدوء.

3- عند حدوث موقف سيئ مع طفلك إذا وجدت نفسكِ على وشك الانفجار حاولى أن تنصرفى عن الغرفة التى بها طفلكِ وتوجهى إلى مكان آخر لعدة دقائق حتى تهدئى قليلًا، ثم عودى إليه بعدها للتصرف بحكمة وهدوء.

4- الخروج سويًا مع طفلك وتحديد وقت مخصص لكما للتحدث عن الأمور السيئة التى تحدث بينكما.

5- السفر مع زوجك، لو يومًا، بعيدًا عن الأطفال وضغط العمل، أو الخروج فى عشاء رومانسى.

6- عدم البحث عن المثالية فى حياتك الزوجية، واستمتعى بحياتك كما هى وفقًا لظروفك.

المصرى اليوم

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