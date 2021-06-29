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مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لحماية الصحفيين من مراقبة

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مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لحماية الصحفيين من مراقبة الحكومة مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لحماية الصحفيين من مراقبة

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قدم السيناتور رون وايدن تشريعا جديدا يهدف إلى حماية الصحفيين من المراقبة الحكومية، بعد أسابيع من كشف النقاب عن طلب وزارة العدل في إدارة الرئيس السابق سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصية للصحفيين من العديد من المؤسسات الكبرى.

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رون وايدن في بيان: «تجسست إدارة ترامب على المراسلين الصحفيين الذين اشتبهت في عدم ارتكابهم جرائم أثناء مطاردتهم للتعرف على مصادرهم ومنع الشعب الأمريكي من معرفة الحقيقة بشأن فساد ترامب وغياب القانون».

وأضاف وايدن: «تعهد الرئيس بايدن والمدعي العام ميريك جارلاند بإنهاء انتهاكات المراقبة، لكن يمكن للإدارات المستقبلية عكس السياسات الجديدة».

وحسب صحيفة ذا هل، سيحدد مشروع القانون، الذي يحمل عنوان قانون حماية المراسلين الصحفيين من قمع الدولة المفرط (PRESS)، مصطلح الصحفي المغطى أو المصون«covered journalist» وهو أي شخص «يجمع، أو يعد، أو يصور، أو يسجل، أو يكتب، أو يعدل، أو يجري تحقيقا، أو ينشر أخبارًا أو معلومات تتعلق بأحداث إخبارية أو مسائل أخرى ذات اهتمام عام لنشرها على الجمهور».

وبموجب هذا التشريع الجديد، يُحظر على الفيدرالية إجبار مقدمي خدمات التخزين الإلكتروني على تقديم مستندات أو معلومات تتعلق بالصحفي أو أجهزته الشخصية.

كما سيطلب من الحكومة الفيدرالية توفير الفرصة للصحفيين للاستجابة لطلبات السجلات. وتنطبق هذه المعايير على رسائل البريد الإلكتروني والهواتف ومقدمي الخدمات الخارجيين الذين يمكنهم الكشف عن مصدر الصحفي.

وتمت المصادقة على هذا التشريع من قبل العديد من المنظمات الصحفية بما في ذلك: News Media Alliance وRadio Television Digital News Association (RTDNA) وSociety of Professional Journalists (SPJ) وNational Association of Broadcasts (NAB) وNews Leaders Association (NLA).

وفي فترة الرئيس السابق ترامب طلبت وزارة العدل سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصية لمراسلي سي إن إن وواشنطن بوست ونيويورك تايمز.

وحصل مسؤولون في وزارة العدل في إدارة ترامب سرا على سجلات هاتفية لصحفيين في صحيفة واشنطن بوست. وأشارت بعض التقارير إلى أنهم كانوا يبحثون عن مصدر التقارير الصحفية التي تحدثت عن علاقات بين وشركاء للرئيس ترامب.

ونفى كل من جيف سيشنز ووليام بار، اللذين خدم كلاهما في منصب المدعي العام في عهد الرئيس السابق ترامب، علمهما بهذه التحقيقات.

وفي وقت سابق التقى قادة صناعة الإعلام الإخباري بالمدعي العام ميريك جارلاند في ضوء انتشار هذه التقارير. وأبلغت وزارة العدل القادة خلال الاجتماع «أن المراسلين الصحفيين لم يكونوا أبدًا موضوعًا أو هدفًا للتحقيقات الأخيرة». ووعدت وزارة العدل بعدم استخدام «الإجراءات الإجبارية» للحصول على معلومات من المراسلين.

المصرى اليوم

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