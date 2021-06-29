مبلغ مالي وإنترنت مجاني للشباب اليوناني مقابل الحصول على لقاح كورونا

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تعرض اليونان على مواطنيها الشبان 150 يورو وباقة إنترنت مجانية لهواتفهم المحمولة لمدة شهر تشجيعا لهم للحصول على أول جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع وزاري: «مع أول جرعة من اللقاح سيحصلون على بطاقة مدفوعة مسبقا قيمتها 150 يورو...إنها دين للشباب، هدية عرفانا لهم».

وتشير بيانات حكومية إلى أن نحو ثلث السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة حصلوا على الجرعات الكاملة للوقاية من الفيروس.

وقالت الحكومة إن نحو 940 ألف يوناني بين 18 و25 عاما سيكونون مؤهلين للحصول على المكافآت المالية إذا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى نهاية العام.

وسجلت اليونان إجمالا 421266 حالة إصابة بفيروس كورونا و12682 وفاة منذ بداية الجائحة.