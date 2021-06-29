البيت الأبيض: لا علم لنا عن موعد إجراء الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأنه لا علم لها بموعد الانعقاد المحتمل للجولة الجديدة من المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الصفقة النووية مع إيران.

وخلال موجز صحفي اليوم الاثنين ردت بساكي على سؤال عما إذا كانت الإدارة قد تشاورت مع الكونجرس وحلفاء واشنطن قبل استهداف القوات المسلحة الأمريكية مواقع لفصائل موالية لإيران في منطقة حدودية بين سوريا والعراق وعما إذا كانت هناك خطط لإجراء اتصالات مع إيران حول هذا الموضوع.

وقالت: «انتهينا للتو من الجولة السادسة من المفاوضات المتعلقة بالصفقة النووية الإيرانية. لا يوجد لدي جدول لاجتماعهم الجديد. وليس لديّ ما أعلنه بخصوص اتصالات أخرى مع إيران».

وأضافت المتحدثة أن الإدارة الأمريكية تواصل تقديم معلومات لأعضاء الكونجرس وتبقى على اتصال وثيق مع الشركاء في المنطقة.

وبخصوص الضربات الأمريكية في سوريا والعراق قالت بساكي إنها وجهت في إطار «الدفاع عن الذات» وحماية المصالح الأمريكية. كما أشارت إلى أن توجيه هذه الضربات لم يكن مرتبطا بزيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى الولايات المتحدة أو الانتخابات الرئاسية في إيران.