صندوق النقد: إفريقيا في حاجة ماسة إلى لقاحات لوقف موجات متكررة من كوفيد-19

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قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الإصابات بكوفيد-19 في إفريقيا من المرجح أن تتجاوز مستوياتها المرتفعة السابقة في غضون أيام، وهو ما يبرز حاجة ماسة لتسريع إمدادات اللقاح والتمويل للمنطقة.

وأضافت جورجيفا في تدوينة أن الدول الإفريقية الواقعة جنوبي الصحراء لديها بالفعل أدنى معدلات للتطعيم في العالم عند أقل من واحد بالمئة من السكان وتواجه مجددا مخاطر لانهيار أنظمتها للرعاية الصحية ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وقالت إنه بدون مساعدة فإن القارة تتعرض لمخاطر لمزيد من التخلف عن الركب، مضيفة أنه كلما طال أمد انتشار الجائحة في افريقيا كلما ظهرت سلالات خطيرة من فيروس كورونا المستجد بما يهدد بقية العالم.

ويحث مسؤولو صندوق النقد الدول الغنية على أن تتشارك على نحو أسرع مخزوناتها من اللقاحات مع إفريقيا من خلال مبادرة كوفاكس، قائلين إنه ينبغي وضع هدف لتسليم ربع مليار جرعة إلى القارة بحلول سبتمبر.

وقالت جورجيفا إنه ينبغي لمصنعي اللقاحات إن ينقلوا إمدادات إلى إفريقيا. ودعت إلى إزالة قيود التصدير عبر الحدود على المواد الخام واللقاحات التامة الصنع للمساعدة في ضمان أن تتمكن جنوب إفريقيا والهند من الوصول إلى طاقة إنتاجية كاملة.