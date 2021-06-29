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"هيئة الاتصالات": إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية SandBox

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"هيئة الاتصالات": إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية SandBox "هيئة الاتصالات": إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية SandBox
ضمن مبادراتها لتقديم الحلول المبتكرة والمطورة من قِبل مقدّمي خدمات الاتصالات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية (SandBox) لتقديم الحلول المبتكرة والمطورة من قِبل مقدمي خدمات الاتصالات، ومنح الموافقة على تسجيل شركة الاتصالات ، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، في البيئة التنظيمية التجريبية كأول المشاركين؛ بهدف توفير خدمات رقمية وحلول ذكية للجهات الحكومية؛ بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات وتحقيق المستهدفات.

وأوضحت الهيئة أن البيئة التنظيمية التجريبية في مرحلتها الأولى تسعى لإيجاد بيئة مرنة ومحفزة لمقدّمي خدمات الاتصالات لتطوير الأعمال وتوظيف الحلول الذكية بما يُسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي لدى مختلف الجهات الحكومية، ويتماشى مع التوجهات الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن البيئة التنظيمية التجريبية تأتي ضمن مبادرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير قطاع الاتصالات بما يتواءم مع المتغيرات المتسارعة في القطاع، والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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