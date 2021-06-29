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iOS 14.7.. نسخة جديدة تحل مشكلة شحن البطاريات وميزات جديدة لهواتف آيفون

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iOS 14.7.. نسخة جديدة تحل مشكلة شحن البطاريات وميزات جديدة لهواتف آيفون iOS 14.7.. نسخة جديدة تحل مشكلة شحن البطاريات وميزات جديدة لهواتف آيفون
ستجعلها أكثر تفاعلاً مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى والتقنيات المخصصة للمنازل الذكية

iOS 14.7.. نسخة جديدة تحل مشكلة شحن البطاريات وميزات جديدة لهواتف آيفون

أعلنت شركة أبل بدء اختبار النسخة التجريبية iOS 14.7، التي ستعالج عديداً من المشكلات وتحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون.

وتبعا للمعلومات المتوافرة، فإن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ستعالج مشكلة زيادة استهلاك شحن بطاريات الهواتف التي عاناها بعض مستخدمي آيفون بعد تحميل نسخة iOS 14.6.

ووفق " اليوم" ستحمل هذه النسخة للهواتف بعض الميزات الجديدة التي تسمح بضبط المنبهات مع أجهزة HomePod، وميزات ستجعل هواتف آيفون أكثر تفاعلاً مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى والتقنيات المخصّصة للمنازل الذكية.

وسيتحسّن مع هذه النسخة أيضاً تطبيق الطقس في هواتف آيفون ليشمل معلومات وبيانات تغطي شريحة أكبر من البلدان، فضلاً عن التحسينات التي ستعالج بعض الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر في بعض التطبيقات في الهواتف.

وعلى الرغم من الميزات التي ذكرت سابقاً إلا أن بعض الذين حمّلوا نسخة iOS 14.7 beta 2 التجريبية في هواتفهم أشاروا إلى "أن هواتف آيفون المجهزة بتقنيات eSIM باتت تظهر فيها أخطاء برمجية تؤثر في عمل هذه الميزة".

ويتوقع أن تصلح "أبل" الأخطاء المذكورة قبل إطلاقها النسخة النهائية من iOS 14.7 للمستخدمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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