أخبار عاجلة

"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن -
نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي -
"المطيري" يناشد البحث عن أخيه المفقود منذ ١٨ يومًا: "فقدناه في طريقه للصلاة على والدتنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحطيم البطيخ.. لماذا أوقفت السلطات التونسية البائع الغاضب؟

Print
فيديو تحطيم البطيخ.. لماذا أوقفت السلطات التونسية البائع الغاضب؟ تحطيم البطيخ.. لماذا أوقفت السلطات التونسية البائع الغاضب؟
حكاية عن الرشوة والفساد والقهر اليومي

فيديو تحطيم البطيخ.. لماذا أوقفت السلطات التونسية البائع الغاضب؟

أوقفت السلطات التونسية، بائع بطيخ متجول، ظهر في تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرمي ويحطم البطيخ أمام أحد مراكز الحرس الوطني، احتجاجًا على ما قال إنها "طلب رشوة".

وأكد والد البائع المتجول، أن السلطات أوقفت ابنه، الاثنين، بسبب إلقائه حمولة شاحنته من البطيخ أمام مركز الحرس الوطني بولاية بن عروس، شمالي تونس.

وحسب صحيفة "الشروق" التونسية، فإن والد البائع المتجول زياد، أشار إلى أنه وزوجته يعانيان من إعاقات جسدية؛ مؤكدًا أن ابنه الموقوف هو الذي يعول كافة أفراد العائلة، وأن تهمتين قد لُفقتا له، إحداها تناول الكحوليات؛ على حدّ قوله.

ووفق الأب، فإن زياد حطم البطيخ كي يوصل صوته للقيادات في البلاد، آملًا أن يساندوه في حقه، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتوجه والد زياد، بنداء إلى وزير الداخلية للتدخل، وإيقاف الظلم التي تعرض لها ابنه، حسب قوله.

وبثت قناة "الحدث" مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، ويظهر فيه بائع الفاكهة زياد وهو في حالة غضب شديدة، ويحطم عددًا من البطيخ، اعتراضًا على طلب عناصر أمن مبلغًا ماليًّا بشكل يومي، وتهديده بمصادرة بضاعته، إن لم يفعل ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)

أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو

أحمد موسى: الأهلي في طريقه لتصدر الدوري.. ومحمد شريف «مخيف».. فيديو

مدرب الأهلي معلقاً على «التفويت»: كسبت الزمالك..«فيديو»

مدرب الأهلي معلقاً على «التفويت»: كسبت الزمالك..«فيديو»