تطوير وحوكمة وخدمات.. جولات رقابية بالحرم لمعالجة الملاحظات قبل الحج

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"المقاطي": تقارير ميدانية للتسجيل وتلافي أسباب المشكلات ووضع الحلول لها

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بتنظيم عديد من الجولات الميدانية الرقابية والفنية بساحات المسجد الحرام خلال هذه الأيام وعلى مدار الساعة، وذلك لحل ما يطرأ من أعمال صيانة، ومعالجة جميع الملاحظات، بالتنسيق مع الإدارات الفنية المعنية، واستعداداً لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام، أحمد المقاطي، إن من أعمال الإدارة تنفيذ التوجيهات عبر الجهاز اللاسلكي، والرفع بالتقارير الميدانية بما يعزّز الإيجابيات، وتسجيل الملاحظات وتلافي أسبابها، ومعالجة المشكلات، ووضع الحلول لها.

وأضاف، أن الإدارة تهدف إلى حوكمة الأعمال وتيسيرها، وتذليل الصعاب كافة للعاملين، وتطوير الخدمات وضمان جودتها، والاستفادة من التقنية الحديثة التي تحقق لقاصدي المسجد الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان واطمئنان.

واختتم "المقاطي"، حديثه إلى أن هذه الأعمال بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.