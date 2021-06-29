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خلال 7 أيام.. صيانة ومعالجة 392 ألف متر مربع من طرق الرياض

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خلال 7 أيام.. صيانة ومعالجة 392 ألف متر مربع من طرق الرياض خلال 7 أيام.. صيانة ومعالجة 392 ألف متر مربع من طرق الرياض
"الأمانة": لنرتقي بكفاءتها.. قامت بأعمال الدهانات الأرضية لـ 5891 متراً مربعاً

خلال 7 أيام.. صيانة ومعالجة 392 ألف متر مربع من طرق الرياض

نفّذت أمانة الرياض أعمال الصيانة لـ 392 ألف متر مربع من طرق العاصمة خلال أسبوع.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في تويتر: لنرتقي بكفاءتها وجودتها.. 392 ألف متر مربع من طرق #الرياض شملتها أعمال السفلتة والإصلاحات والمعالجات خلال 7 أيام.

وأضافت: بلغت أعمال إصلاح الحفر والهبوطات 31933 متراً مربعاً وأعمال السفلته 352664 متراً مربعاً من تاريخ 12 حتى 17 يونيو 2021.

وتابعت: كما قامت بأعمال الدهانات الأرضية لـ 5891 متراً مربعاً وصيانة 1947 متراً مربعاً للأرصفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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