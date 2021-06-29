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في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا

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السعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا
جاءت في المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً

السعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا

جاءت المملكة العربية ضمن أفضل 20 دولة في العالم في حقبة وباء كورونا "كوفيد-19" في العودة للحياة بعد إعادة فتح اقتصادات الدول أخيراً وفقاً للوكالة الأمريكية "بلومبيرغ".

واحتلت المملكة المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً في القائمة التي تراقب إعادة فتح الدول اقتصاداتها والتنقل داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تتبعها مقاييس الإصابات والوفيات وحرية الحركة وأعداد الملقحين.

وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً الولايات المتحدة الأمريكية وتليها نيوزيلندا وسويسرا في المراتب الثلاث، وفي المرتبة الرابعة إسرائيل، وفي المرتبة الخامسة فرنسا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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