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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، وطقساً شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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