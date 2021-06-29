أخبار عاجلة

"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن -
نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي -
"المطيري" يناشد البحث عن أخيه المفقود منذ ١٨ يومًا: "فقدناه في طريقه للصلاة على والدتنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة "مبابي" ركلة الترجيح الأخيرة

Print
يواجه إسبانيا في دور ربع النهائي

سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة

بعد وصوله لركلات الترجيح وماراثون الـ 120 دقيقة ، ودّع منتخب فرنسا بطولة أمم أوروبا 2020، بعد الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي والذي انتهى بالتعادل أيضًا، لتصل المباراة بعد ذلك لركلات الترجيح.
أهدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ركلة جزاء فرنسا الأخيرة، ليودع بذلك منتخب فرنسا بطولة يورو 2020.

سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة

سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة

سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني

"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "

بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "

القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران

القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران