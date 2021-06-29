سوريا تصدر بيانا بشأن "العدوان الأمريكي" على المنطقة الحدودية مع العراق

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#عاجل | مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين: تدين الجمهورية العربية السورية العدوان الأمريكي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية وتعتبره انتهاكاً فاضحاً لحرمة الأراضي السورية والعراقية — سانا عاجل (@SanaAjel) June 28, 2021

ونقلت "" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين، قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية العدوان الأميركي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية وتعتبره انتهاكا فاضحا لحرمة الأراضي السورية والعراقية".

وأضاف المصدر، أن "سوريا تجدد مطالبتها الإدارة الأميركية بضرورة احترام وحدة أرض وشعب سوريا والعراق والتوقف عن ممارسة هذه الاعتداءات على استقلال البلدين فورا".

وكان المجلس الوزاري للأمن القومي العراقي، أعرب في وقت سابق اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الأمريكي الذي طال موقعا حدوديا مع سوريا، مؤكدا أنه يدرس كل الخيارات القانونية للرد على هذا الاعتداء.

وقال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن "الضربة الجوية الأخيرة على مواقع في العراق وسوريا رسالة ردع للمليشيات المدعومة من إيران وردا على هجماتهم ضد الأمريكيين".

واستهدفت الهجمات، التي جاءت بتعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، موقعين داخل الأراضي السورية، وموقع واحد داخل العراق، فيما أفادت مصادر في منطقة البوكمال لـ"سبوتنيك"، أن

طفلا قتل وأصيب 3 مدنيين آخرين خلال العدوان الذي استهدف المنطقة. مشيرا إلى أن الموقع المستهدف يحوي (كرفانات) مسبقة الصنع.