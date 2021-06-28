أخبار عاجلة

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو) -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020 -
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى -
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من "البرايم" حتى "الإيفانس".. تبوك تجود بأفضل أنواع العنب وتتصدر إنتاجه بالمملكة

Print
من "البرايم" حتى "الإيفانس".. تبوك تجود بأفضل أنواع العنب وتتصدر إنتاجه بالمملكة من "البرايم" حتى "الإيفانس".. تبوك تجود بأفضل أنواع العنب وتتصدر إنتاجه بالمملكة
بدعم وتشجيع وتحفيز أمير المنطقة للمزارعين واستخدام التقنيات الحديثة

من

اشتهرت منطقة تبوك منذ القدم بأهميتها الزراعية، والتي تقوم على زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية كالقمح والشعير، وكذلك بعض أنواع الفاكهة والخضراوات، كما عرفت بزراعة النخيل والعنب والتين وغيرها.

وتتصدر تبوك مناطق المملكة، من حيث إنتاج العنب بأكثر من 43750 طناً سنوياً، تجود بها 1580575 شجرة بحسب آخر إحصائيات لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما تتميز المنطقة بإنتاج أصناف متعددة من العنب مثل "البرايم والسبريور والريد جلوب والأوتوم رويال والمون بولز والإيفانس".

وقد أسهمت التقنيات الحديثة في نقل تجارب جديدة للمزارعين في مجال زراعة الفواكه، ففي السنوات الأخيرة تحولت بعض المزارع من نمطية منتجاتها واتجهت نحو أصناف جديدة لم تكن معروفة سابقاً في المنطقة مثل كعب الغزال، والمشمش، والتين، إضافة إلى العنب البلدي المعروف من القدم في المواقع الساحلية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن دعم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، للمزارعين بالمنطقة كان له كبير الأثر في تطور الزراعة واهتمام المزارعين بها، حيث يحرص على الاحتفاء بالمميزين منهم سنوياً وذلك خلال حفل جائزته للمزرعة النموذجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني

"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "

بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "

القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران

القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران