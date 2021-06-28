أخبار عاجلة

"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو) -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020 -
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى -
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

بذكرى مجزرة تدمر.. فظائع سجون الأسد مستمرة وضحايا بالآلاف

Print
بذكرى مجزرة تدمر.. فظائع سجون الأسد مستمرة وضحايا بالآلاف بذكرى مجزرة تدمر.. فظائع سجون الأسد مستمرة وضحايا بالآلاف

جي بي سي نيوز :- تحل اليوم الذكرى الـ41 لمجزرة سجن تدمر في سوريا، الذي يعد واحدا من أكبر الثقوب السوداء في تاريخ البشرية، في حين لا تزال البلاد تشهد مجازر وفظائع في سجون النظام السوري.

ووقعت المجزرة في 27 حزيران/ يونيو عام 1980، أودت بحياة مئات السجناء، غالبيتهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة، في اليوم التالي لمزاعم السلطات بمحاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الراحل حافظ الأسد.

وفي تقرير لها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "وحدات كوماندوز من سرايا الدفاع تحت قيادة رفعت الأسد، قتلت ما يقدر بنحو 1000 سجين أعزل، غالبيتهم من الإسلاميين، انتقاما من محاولة اغتيال فاشلة ضد حافظ الأسد"، مؤكدة أنه "لم يتم الإعلان عن أسماء الذين قتلوا إطلاقا".

ولا توجد تقديرات محددة حول أعداد الضحايا، فهي تتفاوت تبعا لمصدر المعلومة، ففي حين تشير بعض التقديرات إلى تجاوزها حاجز الـ600 شخص، تشير تقديرات دولية إلى أن عددهم يزيد على الـ1000 شخص، وتذكر بعض المصادر الحقوقية أن عدد القتلى يصل إلى 1200 شخص.

ويقع سجن تدمر في مدينة تدمر الصحراوية، بالقرب من آثارها الشهيرة على نحو 200 كلم شمال شرقي دمشق، وقد شيده الفرنسيون وسط الصحراء في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، وافتتح رسميا من الدولة السورية عام 1966، وهو في الأساس سجن مخصص للعسكريين، وتشرف عليه الشرطة العسكرية.

ولم يبق من السجن سيئ الذكر أية معالم فقد قام عناصر من تنظيم الدولة عام 2015، بتفجيره إلا أن مجازر سجون النظام السوري لا تزال مستمرة بآلاف الضحايا.

وأقام الائتلاف السوري المعارض فعالية لإحياء ذكرى مجزرة سجن تدمر اليوم الأحد.

واستذكر النشطاء الذكرى، عبر هاشتاغ "سجن تدمر".

مجازر مستمرة

ولا تزال مجازر النظام السوري في عهد الأسد الابن، بشار، مستمرة، حيث نشر تقرير حديث لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أفاد بمقتل 14 ألفا و537 سوريا تحت التعذيب بين آذار 2011 حتى حزيران 2021.

وصدر التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21"، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

ووثق التقرير مقتل 180 طفلا و92 سيدة، من مجمل عدد ضحايا التعذيب.

وأكد أن النظام السوري مسؤول عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63 في المئة، إذ قتل 14 ألفا و338 بينهم 173 طفلا و74 سيدة.

وجاءت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ثانيا، في مسؤوليتها عن مقتل أشخاص تحت التعذيب في المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرق سوريا.

إذ قتلت 67 شخصا بينهم طفل وسيدتان.

أما تنظيم الدولة، فمسؤول عن مقتل 32 شخصا، بينهم طفل و14 سيدة، و"هيئة تحرير الشام" في إدلب 28 شخصا بينهم طفلان، وفصائل المعارضة 47 شخصا بينهم طفل وسيدة.

وأشار التقرير إلى أن محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب.

واعتقل النظام العدد الأكبر من السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرا، مع استمرار التعذيب طول مدة الاعتقال.

ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في السجون ومراكز الاحتجاز.

يذكر أن النظام السوري وضع قوانين تسمح له بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطيهم حصانة تامة من الملاحقة القضائية للأشخاص المنفذين لأوامر النظام.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله

إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص