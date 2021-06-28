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في هذا البلد.. تصرف 180 دولارًا فورًا لمن يتلقى لقاح كورونا

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في هذا البلد.. الحكومة تصرف 180 دولارًا فورًا لمن يتلقى لقاح كورونا في هذا البلد.. تصرف 180 دولارًا فورًا لمن يتلقى لقاح كورونا
خلال حملة لزيادة معدل التطعيم.. ويستفيد منها 940 ألف شاب

في هذا البلد.. الحكومة تصرف 180 دولارًا فورًا لمن يتلقى لقاح كورونا

من أجل تشجيع الشباب على الحصول على أول جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تعرض اليونان على مواطنيها الشبان 150 يورو (180 دولارًا) وباقة إنترنت مجانية لهواتفهم المحمولة لمدة شهر؛ وذلك في حملة حكومية لزيادة معدل التطعيم.

وتفصيلاً، تخفف اليونان قيود مكافحة الجائحة حاليًا، لكن توجد مخاوف متزايدة من انتشار سلالة "دلتا" الأشد عدوى، وفق "سكاي نيوز عربية".

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع وزاري: "مع أول جرعة من اللقاح سيحصلون على بطاقة مدفوعة مسبقًا، قيمتها 150 يورو. إنها دَيْن للشباب. هدية عرفانًا لهم".

وتشير بيانات حكومية إلى أن نحو ثلث السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة حصلوا على الجرعات الكاملة للوقاية من الفيروس.

وقالت إن نحو 940 ألف يوناني بين 18 و25 عامًا سيكونون مؤهلين للحصول على المكافآت المالية إذا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى نهاية العام.

وسجلت اليونان إجمالاً 421266 حالة إصابة بفيروس كورونا، و12682 وفاة بمرض "كوفيد 19" الناجم عنه منذ بداية الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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