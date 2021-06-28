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"سكبوا المياه الساخنة عليه" الامن العام الاردني يوضح حول حادثة وفاة طفل في عمان

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"سكبوا المياه الساخنة عليه" الامن العام الاردني يوضح حول حادثة وفاة طفل في عمان "سكبوا المياه الساخنة عليه" الامن العام الاردني يوضح حول حادثة وفاة طفل في عمان

** والد الطفل ووالدته بالتبني من تسببا بوفاته بعد ضربه وسكب المياه الساخنة عليه بالاشتراك وفقاً للتحقيقات الأولية.

** الطفل المتوفى واخوانه الثلاثة بالتبني هم من جنسية اجنبية وتم تبنيهم من قبل ذلك الشخص الأردني وزوجته الأجنبية واحضارهم للاردن.

جى بي سي نيوز :- اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عن حادثة مقتل طفل في السابعة من العمر بعد ان اسعف للمستشفى امس، حيث تبين تعرض الطفل للضرب والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه من قبل والده ووالدته بالتبني والقي القبض عليهما وجرى تحويلهما للمدعي العام الذي قرر توقيفهما عن تهمة القتل العمد .

واضاف الناطق الاعلامي ان جرى كذلك عن طريق ادارة حماية الاسرة والأحداث ارسال ثلاثة اطفال اشقاء للطفل المتوفى (وجميعهم من جنسية اجنبية ومتبنين ) الى المستشفى وفحصهم وتبين ان احدهم كذلك قد تعرض للضرب وتم تقديم العلاج اللازم .

فيما جرى فتح ملف دراسة اجتماعية للاطفال الثلاثة والاحتفاظ بهم باحدى دور الرعاية لحمايتهم والحفاظ عليهم وضمان عدم تعرضهم للاذى مستقبلا .

جي بي سي نيوز

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