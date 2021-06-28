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"القهيدان" يدعو للاستفادة من مستنقع بريدة بالتشجير.. ويستشهد بالتجربة الصينية

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"القهيدان" يدعو للاستفادة من مستنقع بريدة بالتشجير.. ويستشهد بالتجربة الصينية "القهيدان" يدعو للاستفادة من مستنقع بريدة بالتشجير.. ويستشهد بالتجربة الصينية
يساعد في منع إثارة الأتربة والغبار وتنقية الأجواء

دعا الباحث في الجغرافيا "تركي القهيدان" إلى الاستفادة من مياه مستنقع في بريدة بتشجير محيطه الصحراوي بالأشجار غير المثمرة، مثل الغضا والطلح والأرطى والرمث، أو بمسطحات خضراء؛ إذ سيساعد ذلك في منع إثارة الأتربة والغبار، وتنقية الأجواء، مستشهدًا بالتجربة الصينية في زراعة 600 ألف هكتار في صحراء كوبوتشي التي حوَّلوها إلى خضراء.

وقال "القهيدان": "التجربة الصينية أيضًا بزراعة الأعشاب أسفل ألواح الطاقة الشمسية؛ إذ تستظل بها، وتحميها من الحرارة، مهمة جدًّا؛ إذ استفادوا بذلك من ظل هذه الأشجار، واستفادوا بصد زحف الرمال عندما تهب الرياح مثيرة عليهم الغبار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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