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وثيقة تكشف توجيهات حوثية باحتجاز أموال أحد أكبر البنوك اليمنية

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وثيقة تكشف توجيهات حوثية باحتجاز أموال أحد أكبر البنوك اليمنية وثيقة تكشف توجيهات حوثية باحتجاز أموال أحد أكبر البنوك اليمنية
في خطوة تستهدف فيها المزيد من التضييق على القطاع المصرفي

وثيقة تكشف توجيهات حوثية باحتجاز أموال أحد أكبر البنوك اليمنية

أصدرت ميليشيا الحوثيين، اليوم الاثنين، توجيهات بحجز جميع أموال وأرصدة أحد أكبر البنوك اليمنية في جميع القطاعات المصرفية بمناطق سيطرتها، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، كشف "تعميم" صادر عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء عن اعتزام الميليشيا حجز جميع أموال وأرصدة "بنك التضامن الإسلامي" المملوك لـ"مجموعة هائل سعيد أنعم"، في خطوة تسعى من خلالها لمزيد من التضييق على القطاع المصرفي اليمني.

ووجِّه التعميم، الذي وسم بـ"عاجل"، إلى جميع منشآت وشركات الصرافة، بناء على مذكرة من النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين أيضاً.

شدد التعميم، الذي تداوله العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، على "حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لدى المصارف في أي صورة كانت فوراً وموافاة البنك (المركزي في صنعاء) بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة إلى يومنا هذا (الاثنين)".

وحتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي من "بنك التضامن الإسلامي" حول الإجراءات الحوثية الأخيرة بحقه.

وكانت عناصر مسلحة تابعة لجهاز الاستخبارات العامة التابع للميليشيا الحوثية قد اقتحمت المركز الرئيس للبنك في نوفمبر من العام 2020، وأغلقته مع 25 فرعاً آخر، وقامت بتسريح الموظفين والاستيلاء على أجهزة التسجيل التابعة له، قبل أن تعيدها في وقت لاحق.

ويُعد "بنك التضامن الإسلامي" أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن ويبلغ رأسماله نحو 20 مليار ريال، كما يُعد أحد أهم وأكبر الاستثمارات لـ"مجموعة هائل سعيد أنعم" التجارية العملاقة، وهو واحد من أربعة بنوك مرخص لها العمل تحت نظام المصارف الإسلامية في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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