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عرض محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا" في الطرق الرئيسة بحوطة بني تميم

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ضمن توجيهات "السند" وتهدف إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللُّحمة الوطنية

عرض محتوى حملة

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحتوى الوقائي والتوعوي لحملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا) في لوحات الطرق الرئيسة والأماكن العامة بالتعاون مع بلدية محافظة حوطة بني تميم. وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية.

من جانب آخر، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.


وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لخدمة الدين والوطن.

عرض محتوى حملة

عرض محتوى حملة

عرض محتوى حملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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