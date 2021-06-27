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بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب.. وتضرب موعدًا مع إيطاليا

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في ربع نهائي يورو 2020

بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب.. وتضرب موعدًا مع إيطاليا

تأهل البلجيكي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف نظيف أمس الأحد في المواجهة التي أُقيمت ضمن الدور ثمن النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وسجل البلجيكي تورغان هازارد هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 42، من زمن الشوط الأول للقاء.

وستكون بلجيكا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا، على موعد مع منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي ستُقام في ميونيخ يوم الجمعة القادم الموافق 2 يوليو المقبل.

بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب.. وتضرب موعدًا مع إيطاليا

بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب.. وتضرب موعدًا مع إيطاليا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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