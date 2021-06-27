أخبار عاجلة

"بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26 -
وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر -
جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" لمريضة سبعينية -
الهلال يخسر أولى تجاربه الودية تحت قيادة "جارديم".. أمام التعاون -
الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية الصومعة بالكامل في "البيضاء" -
بالصور .. ولي العهد يصحب سلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي -
"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض -
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية -
"سبق" في مركز تطوير الحرس الوطني.. نهج تنظيمي يتماشى مع الرحلة التطويرية -
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب الرئيس اليمني يُعرب عن تقديره لدور "التحالف" في مساندة أمن اليمن واستقراره

Print
نائب الرئيس اليمني يُعرب عن تقديره لدور "التحالف" في مساندة أمن اليمن واستقراره نائب الرئيس اليمني يُعرب عن تقديره لدور "التحالف" في مساندة أمن اليمن واستقراره
"صالح" أدان المحاولات الإرهابية الحوثية لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية بالسعودية

نائب الرئيس اليمني يُعرب عن تقديره لدور

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لمواقف تحالف دعم الشرعية ودوره الأخوي الصادق في مساندة اليمن وأمنه واستقراره.

وأدان نائب الرئيس اليمني كل المحاولات الإرهابية والإجرامية للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة وتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي بإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق المفخخة، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد خلال اتصال هاتفي بكلٍ من وزير الدفاع في بلاده الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن مساعي ميليشيا الحوثي الانقلابية وتفانيها في فرض مشروع تصدير الثورة الإيرانية وخدمته ستظل مجرد أوهام وأحلام تصطدم بيقظة اليمنيين وبالتلاحم العروبي والإسلامي.

وقال نائب الرئيس اليمني: إن ميليشيا الحوثي قابلت بالرفض والتعنت والتصعيد مختلف الجهود المبذولة لإحلال السلام، تنفيذاً لتوجيهات ملالي طهران، داعياً الجميع إلى التلاحم ورصّ الصفوف للدفاع عن الجمهورية والشرعية، واستعادة الدولة وردع مطامع إيران التخريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26

"بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26

وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر

وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر

جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" لمريضة سبعينية

جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" لمريضة سبعينية

الهلال يخسر أولى تجاربه الودية تحت قيادة "جارديم".. أمام التعاون

الهلال يخسر أولى تجاربه الودية تحت قيادة "جارديم".. أمام التعاون