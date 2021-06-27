الجيزة: ضبط 72 سيارة سرفيس مخالفة بشوارع عرابي والسودان والتحرير

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شنّت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس حملات لضبط سيارات السرفيس المخالفة، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتأكد من التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة لها والتعريفة المقررة واستيفاء التراخيص اللازمة للسير.

وفي هذا الإطار تمكّن جهاز السرفيس بمتابعه من ضبط 72 سيارة مخالفة منها بدون رخص تسيير وأخرى بدون رخص قيادة للسائق، وعلى الفور تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها بشوارع السودان والتحرير وأحمد عرابي وجاري تنظيم حملات أخرى لضبط الشارع.