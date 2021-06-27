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3 أيام فقط وتبدأ وزارة الكهرباء والطاقة في تطبيق الأسعار الجديدة للاستهلاك المنزلي وهي الزيادة الثامنة على التوالي بنسبة 13%، وستقتصر على أول 5 شرائح من الاستهلاك المنزلي.

وتواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتنشر أسعار أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2021 و2022، والتي تبدأ من من يوم الخميس المقبل، وما هي الفئات المستثناة من تلك الزيادة.

1- من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا.

2- من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا.

3- من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا

4- من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش.

5- من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا.

6- من 651 إلى ألف كليو وات 140 قرشا.

7- من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشا.

8- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا

اسعار بيع شرائح الكهرباء لعام 2021 - صورة أرشيفية

1- الشريحة السادسة التي تستهلك من 651 إلى ألف كيلو وات فهي تحاسب بسعر 140 قرشًا للكيلو وات.

2- الشريحة السابعة التي تتجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات، وسيثبت سعرها هذا العام عند 145 قرشًا.

3- سعر الكهرباء في المحال والأغراض التجارية ثابت أيضًا خلال هذا العام المالي لمراعاة تداعيات أزمة كورونا وعدم حدوث كساد في السوق التجارية.

4- تثبيت أسعار شرائح الاستهلاكات الصناعية، والتي ستكون بنفس السعر، ولن تخضع للزيادة الجديدة في الكهرباء.