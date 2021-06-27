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لجنة من «صحة الأقصر» تتابع سلامة الطعام المقدم لمرضى «الحميات»

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لجنة من «صحة الأقصر» تتابع سلامة الطعام المقدم لمرضى «الحميات» لجنة من «صحة الأقصر» تتابع سلامة الطعام المقدم لمرضى «الحميات»

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قامت الدكتورة إلهام محمد وكيلة مديرية الصحة بالاقصر، والدكتور بدران صلاح، مدير إدارة الحميات، والدكتور نهاد محمد، مدير مكافحة العدوي، الأحد، بالمرور على مستشفي الحميات ومتابعة سير العمل والمرور على الاقسام التي بها تطوير والاطمئنان على التطوير، وتم المرور على مطبخ المستشفي والتأكد من سلامة وجود الطعام الذي يقدم للمرضي.

حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد محمد الرملي مدير حميات الأقصر، الذي أكد على التطوير الكبير الذي تشهدة المستشفى، والاستعداد لتشغيل قسم العناية المركزة والمناظير، بالاضافة للقسم الاقتصادى باحدث معايير الجودة، بجانب الاستمرار في تقديم اللقاح الخاص بفيروس كورونا لجميع الفئات من أبناء الأقصر.

ووجه «الرملي» الشكر للمنظومة الطبية وعلى رأسها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر والدكتور الطاهر اسماعيل وكيل الوزارة والدكتورة الهام محمد وكيل المديرية على الدعم الكبير الذي قدموه ومازالوا يقدمونه للمستشفى حتى تتمكن من اجتياز أزمة الوباء العالمى وتبعاته وعلاج المرضى وتقديم اللقاح بمنتهى الكفاءة والاحترافية .

المصرى اليوم

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