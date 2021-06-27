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وزير الخارجية يتوجه إلى روما

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وزير الخارجية يتوجه إلى روما وزير الخارجية يتوجه إلى روما

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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، والذي يعقد غدا الاثنين بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدي لتنظيم داعش الارهابي.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أيضاً أن يشارك الوزير شكري في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف، للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما يعقد وزير الخارجية عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات روما لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

المصرى اليوم

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