«التعليم» تعدل مصروفات مدارس 30 يونيو الخاصة والدولية.. تعرف على قيمة الزيادة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعديل مصروفات مدارس 30 يونيو الخاضعة للإشراف المالي والاداري لوزارة التربية والتعليم، بناء على التعديلات الجديدة.

وتكون نسب الزيادة في مصروفات التعليم بمدارس 30 يونيو الخاصة العربي واللغات كما يلي:

- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه: تبلغ نسبة الزيادة 25%.

- المدارس ذات المصروفات من 5000 جنيه حتى 10000 جنيه: نسبة الزيادة 20%.

- المدارس ذات المصروفات التي تزيد على 10000 جنيه: نسبة الزيادة 15%.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمدارس 30 يونيو «الدولية»، تزيد المصروفات بنسبة 12% حسب مصروفاتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق الزيادة من العام الدراسي القادم 2021/ 2022 مع اعتبار أن سنة الأساس في التطبيق هي مصروفات 2020/2021.

وأوضحت: "على المديريات التعليمية اتخاذ ما يلزم نحو تعديل مصروفات مدارس 30 يونيو وفقا لشرائح الزيادات المذكورة، وكذا تعديل ميزانيات المدارس التي لم تقم بإدراج بندي (15% حصة صاحب المدرسة- القيمة الإيجارية) ضمن ميزانياتها على أن يتم موافاة الوزارة بتمام التنفيذ في غضون 15 يوما من تاريخه للعرض على وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو.

وشددت وزارة التعليم على عدم جواز الجمع بين الزيادة بالشريحة والبحث المالي الخاص بتسوية العجز.

وأكدت وزارة التعليم أنه ستسري شرائح الزيادات السابق ذكرها لمدة 4 أعوام ويعاد النظر في ملاءمتها من عدمه سواء باستمرارها كما هي أو تعديلها بعد هذه المدة وحال عدم العرض بالتعديل تعد سارية كما هي بعد هذه المدة.

وأصدرت وزارة التعليم تعليمات رسمية لمديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة من إدارة التوجيه المالي والإداري لتعديل ميزانيات مدارس 30 يونيو التي لم تقم بإدراج بندي 15% حصة صاحب المدرسة كقيمة إيجارية ضمن ميزانيتها.