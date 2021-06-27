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حملات نظافة مكثفة بمدينة الحامول

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حملات نظافة مكثفة بمدينة الحامول حملات نظافة مكثفة بمدينة الحامول

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأحد، الأعمال التي شهدتها مدينة الحامول وقرى المركز من أعمال نظافة ورفع كفاءة الكهرباء، موجها بالتواجد بين المواطنين للاستجابة لمطالبهم.

أشرف جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول على أعمال النظافة والإنارة العامة بقري المركز مشددا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها وكنس الشوارع ورشها بالمياه لتجنب التربة وحرارة الجو ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية.

كما تابع أعمال النظافة بقرية الزعفران ،ومسح وتمهيد الطرق بالجليدر لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، كما تابع سير العمل بمنظومة النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية بقرية الكفر الشرقي.

كما تابع يونس أعمال هندسة كهرباء قرى الحامول بإطلاق التيار على مغذى المحلاوية و٨ العنابر الجديد من محطة محولات الحفير ،لتحسين الخدمة الكهربية بقرى «٨ المعمورة والمحلاويه والشراقوه والطرفاية».

المصرى اليوم

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