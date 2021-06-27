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البابا تواضروس يلتقي مدربي 1000 معلم كنسي

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البابا تواضروس يلتقي مدربي 1000 معلم كنسي البابا تواضروس يلتقي مدربي 1000 معلم كنسي

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التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، بالمجموعة الأولى من مدربي ١٠٠٠ معلم كنسي، في الملتقى الخاص بهم والذي انعقد في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وألقى على المدربين الحاضرين المحاضرة الختامية للمؤتمر.

بدأت فعاليات المؤتمر يوم الخميس الماضي وتنتهي فعالياته بعد ظهر الغد، وحضره ٧٣ من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من ٢٣ إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي «جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة» لتدريب ١٠٠٠ معلم كنسي.

‏وركز المؤتمر على الجانب المعلوماتي الذي يجب أن يتزود به المدرب في خدمته وتعليمه.

المصرى اليوم

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