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يورو 2020: إقصاء مبكر غير مسبوق للبرتغال

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يورو 2020: إقصاء مبكر غير مسبوق للبرتغال يورو 2020: إقصاء مبكر غير مسبوق للبرتغال

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ودع حامل لقب كأس الأمم الأوروبية، منتخب البرتغال، بطولة يورو 2020 بعد خسارته في دور ال16 ضد منتخب بلجيكا بـ هدف نظيف.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بواسطة لاعب الوسط المهاجم ثورجان هازارد الذي سدد كرة قوية من خارج ال18 عانقت شباك الحارس روي باتريسيو.

وحاول البرتغالي العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني وخلقوا العديد من الفرص للتسجيل لكن تألق الدفاع البلجيكي ومن خلفهم العملاق تيبو كورتوا حافظ على نظافة شباك منتخب الشياطين الحمر.

نجم المباراة:

حصل صاحب هدف المباراة الوحيد، ثورجان هازارد، على جائزة نجم المباراة بعد ان تسبب في تأهل منتخب بلجيكا على حساب حامل اللقب.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- اهداف ثورجان هازارد في اليورو الحالي (2) اكثر مما سجل في البوندزليجا خلال موسم 20/21 مع بوروسيا دورتموند (هدف في 16 مباراة).

- منتخب البرتغال فشل في بلوغ دور ال8 في كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى على الإطلاق.

- منتخب البرتغالي سدد 23 تسديدة ضد المنتخب البلجيكي، اعلى عدد تسديدات لمنتخب في يورو 2020 بدون تسجيل.

- منتخب بلجيكا حقق الفوز اخيرًا على المنتخب البرتغالي بعد 5 مواجهات متتالية – قبل اليوم – لم يعرف فيها الشياطين الحمر طعم الفوز (2 تعادل و3 خسارة).

- منتخب البرتغال تعرض للإقصاء من اليورو بعد تحقيقه الفوز في مباراة واحدة فقط. اقل عدد انتصارات لهم في نسخة من اليورو منذ عدد انتصاراتهم في يورو 1984 (واحد ايضًا).

- كريستيانو رونالدو سجل ثلاث أهداف فقط في 11 مباراة لعبها مع منتخب البرتغال في أدوار خروج المغلوب باليورو.

المصرى اليوم

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