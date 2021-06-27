غلق مركز علاج طبيعي غير مرخص في المحلة

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قرّر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الأحد، غلق مركز علاج طبيعى بمدينة المحلة لتشغيله وإدارته بدون ترخيص، والتحفظ على أدوية مهربة غير مصرح لها بوزارة الصحة بقصد الاتجار فيها.

وبحسب بيان، تلقى وكيل الوزارة تقريرًا يتضمن تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور حامد محمود، مدير الإدارة، والتفتيش الصيدلي بالمديرية، لفحص الشكاوى المقدمة ضد المركز.

وأشار التقرير إلى أن المركز يعمل بدون ترخيص، وبدون قرار بمزاولة المهنة، إلى جانب العثور على كميات كبيرة من الأدوية يقوم صاحب المركز بالاتجار فيها.

وقامت اللجنة المشكلة من العلاج الحر بقيادة الدكتور بيشوي سامي بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بشن حملة مكبرة على المركز يقودها الدكتور مهاب صلاح مفتش العلاج الحر والدكتور محمود غازى مفتش الصيدلة والدكتور محمد عليان مفتش الصيدلة.

وأسفرت اللجنة عن ضبط أحد المراكز الطبية غير مرخصة للعلاج الطبيعى والامراض الجلدية وتم تحرير محضر وجارٍ استكمال إجراءات الغلق كما تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة وتحرير محضر وتحريز هذه الأدوية.