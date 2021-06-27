أخبار عاجلة

بالاسم ورقم الجلوس.. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة -
سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بمعسكر مغلق -
خبير يكشف سبب فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات -
سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات -
رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم   -
معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه» -
خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار -
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي -
متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى -
محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. وكالة أخبار المرأة

القاهرة : واقعة فتاة الفستان تصل مجلس النواب ..

Print
القاهرة : واقعة فتاة الفستان تصل مجلس النواب ..
القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

تقدم النائب أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النوب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن واقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا.، والتي اعتبرها النائب لفظي واستخدام عبارات من شأنها التحقير من إحدى الطالبات، أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.
وأضاف النائب: "طالعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، وذلك من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها، مما يستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام."
ولفت النائب إلى أن الواقعة تستدعي مراجعة الاستراتيجية المٌتبعة من الوزارة، لمكافحة التنمر والتحرش، وكافة أشكال التمييز، ومدى فعاليتها داخل كافة المؤسسات التعليمية.
وكانت طالبة جامعة طنطا المعروفة بـ« فتاة الفستان » التي تعرضت لواقعة التنمر من مراقبي الامتحانات نهاية العام الدراسي بسبب ارتدائها فستانا.
وقالت حبيبة طارق، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية آداب، إن المراقبين ظلوا يسخرون منها بسبب الفستان بعد خروجها من لجنة الامتحانات تارة بسبب الفستان وتارة بسبب تركها الحجاب.


وكالة أخبار المرأة

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي

نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي

نائبة تطالب بقائمة بـ«أسماء المتحرشين» لتوزيعها على المصالح الحكومية: لتأكيد الردع

نائبة تطالب بقائمة بـ«أسماء المتحرشين» لتوزيعها على المصالح الحكومية: لتأكيد الردع

قرار من النيابة بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات في بنها

قرار من النيابة بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات في بنها

«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة