مسؤولة بالبرلمان العربي: تحضيرات لعقد مؤتمر عربي دولي لمكافحة العنف ضد المرأة بالعالم العربي

★ ★ ★ ★ ★

جدة - " وكالة أخبار المرأة "

أكدت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، أن هناك تحضيرات رفيعة المستوى لعقد مؤتمر عربي - دولي حول مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، ودور البرلمانات العربية في تعزيز حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف، والذي سيعقد في شهر أكتوبر المقبل بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجالس وكبار المسئولين في الدول العربية.

وقالت الدكتورة الشمري، في تصريحات للصحفيين ، عقب اجتماع بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي للتحضير لعقد المؤتمر، إن هذا المؤتمر الهام سيجمع البرلمانيين (صانعي التشريعات ) وسائر الجهات المسئولة عن التنفيذ، فضلا عن الخبراء المعنيين في موضوع مناهضة العنف ضد المرأة، موضحة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية لوضع الأطر الأساسية والإجراءات التنظيمية لانعقاد المؤتمر، وذلك سعيا لبلورة تصور واقعي وآليات إجرائية وتنفيذية تكفل حماية المرأة من العنف.

وأكدت "الشمري" أن البرلمان العربي يولي اهتماما كبيرا لدعم وتمكين المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف، كونه يعتبر المرأة ركنا أصيلا في دولة القانون .. مشيرة إلى أن البرلمان العربي بادر بإعداد وثيقة عربية جامعة لحقوق المرأة في العالم العربي بعنوان :" الوثيقة العربية لحقوق المرأة" والتي تمثل إعلان مبادئ حول قضية تمكين المرأة حيث تشكل إطارا تشريعيا عربيا بما تضمنته من قواعد أساسية يمكن للدول العربية أن تسترشد بها عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة.

ودعت "الشمري" إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة العنف ضد المرأة ، من خلال وضع الإجراءات القانونية والخطط الوطنية الشاملة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وكذلك معالجة العنف الأسري وإنشاء أجهزة وطنية للتصدي لهذه الظاهرة .

وشددت على أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات العربية في وضع إطار رادع للعنف ضد المرأة بصورة عامة ،ونشر ثقافة برلمانية داعمة لمكافحة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية ، مشددة في الوقت ذاته على أهمية حشد جهود البرلمانيين والخبراء القانونيين المعنيين من الجنسين لبلورة رؤية محددة لكيفية توفير بيئة قانونية رادعة بقوة لكل أشكال العنف ضد المرأة .

حضر الاجتماع، نائب رئيس البرلمان العربي الدكتور حسن البرغوتي، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان العربي الدكتور انصاف مايو.