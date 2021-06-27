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سوهاج : اعتماد 3489 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة بحصيلة 408 ملايين جنيه

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سوهاج : اعتماد 3489 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة بحصيلة 408 ملايين جنيه سوهاج : اعتماد 3489 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة بحصيلة 408 ملايين جنيه

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن اعتماد 3489 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وفقا للقانون.

وقال المحافظ- في تصريحات له اليوم- إن عقود تقنين أراضى أملاك الدولة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، لافتا إلى أن حصيلة التقنين من العقود المعتمدة بلغت 408 ملايين جنيه، وأنه جاري تجهيز 2458 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن المحافظة أصدرت نموذج عقد موحد لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، لضمان سلامة العقد ومحتوياته، وضمان الحفاظ عليه لأكبر فترة ممكنة.

المصرى اليوم

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