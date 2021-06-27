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تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

قالت عبدالدايم، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد رائدة وفريدة من نوعها وخصصتها مصر للأطفال والنشء للمرة الأولى، تعبيرا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرا منها لموهبتهم وإبداعهم، وأضافت أنه منذ الإعلان عن الجائزة تقدم لها أكثر من 4000 مبدع صغير من كافة أقاليم مصر ومحافظاتها وتم قبول أعمالهم دون أي تمييز، ليدخلوا في منافسة شريفة في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية، وعبرت عن سعادتها لمشاركة عدد من ذوي الهمم وكذلك أبناء دور وجمعيات الرعاية بأعمالهم، وأوضحت أن الأعمال المقدمة خضعت للتحكيم من خلال لجان مُتخصصة ووفق معايير دقيقة تضمنت لقاءات شخصية مع المتسابقين لضمان وصول الجائزة لمن يستحقها بالفعل، ووجهت الشكر للجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير وإلى جميع أعضاء لجان التحكيم والفرز، مؤكدة أن الفائزين من المبدعين الصغار سيذكر لهم التاريخ أنهم أول من فازوا بها ووقدمت التحية لأولياء الأمور على رعايتهم لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة التي أوصلتهم لهذا المستوى المتميز من الإبداع ولكل الأطفال الذين شاركوا بأعمالهم في الجائزة ولم يحالفهم التوفيق وتمنت لهم حظ أفضل في المرات القادمة، كما أعلنت عن توفير الرعاية الكاملة للفائزين من خلال فطاعات وزارة الثقافة وتنظيم الدورة المقبلة للجائزة خلال سبتمبر المقبل على أن تتضمن فروعا جديدة يتم الاعلان عنها في حينه.

من جانبه أوضح أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أنه على مدار ٤ شهور تنافس نشء مصر في إظهار مهاراتهم وإبداعاتهم في مجالات الجائزة وتلقت أمانة الجائزة أكثر من ٤٠٠٠ آلاف عمل، مما يؤكد أن نهر الإبداع في مصر لن ينضب أبدا لافتا إلى الحضور المتميز لأبناء محافظات الصعيد وخاصة من الإناث ووجه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الجائزة وخروجها إلى النور من قطاعات الوزارة واعضاء لجان التحكيم والفرز.

حضر الإعلان عن اسماء الفائزين كل من الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء اللجنة العليا للجائزة الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس زياد عبدالتواب، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسي قنديل، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الكاتب محمد عبدالحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، المستشار محمد الموافي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وأعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.

جاءت أسماء الفائزين كالتالي:

الفائزون بالجوائز من 5 إلى 12 سنة هم: هنا أحمد سعيد متولي سالم 11 سنة «القاهرة» «مجال الآداب فرع القصة»، لجين على السيد الفيل 10 سنوات «الجيزة» مجال الآداب فرع الشعر، سيلينا سمير سعد ناروز 10 سنوات «اسيوط» مجال الآداب فرع المسرح، جنا أحمد محمود جبر 9 سنوات «الاسكندرية» مجال الفنون فرع الرسم، سما نورالدين مصطفى السيد 11 سنة «الجيزة» مجال الفنون فرع العزف لآلة التشيللو، ريم أسامة صلاح الدين عبدالمطلب 11 سنة «بني سويف» مجال الفنون فرع الغناء، أياد معتز يوسف 9 سنوات «الجيزة» مجال الابداع والابتكار فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية، نادر مينا شاكر نجيب تكلا 11 سنة «الدقهلية» مجال الإبداع والابتكار فرع الابتكارات العلمية .

أما الفائزون بجوائز من 12 إلى 18 سنة هم: جولي رفيق اقلاديوس فهيم 12 سنة «القاهرة» «مجال الآداب فرع القصة»، أحمد محمد عثمان 15 سنة «الشرقية» مجال الآداب فرع الشعر، فريدة أحمد عبدالعزيز خير الله 14 سنة «الاسكندرية» مجال الآداب فرع المسرح، مبروك حسين ناصر بهجت 15 سنة (جمعية الطفولة المصرية السعيدة دار الهنا) «القاهرة» مجال الفنون فرع الرسم، رنا أحمد عبدالوهاب عبدالمعطي 16 سنة «الجيزة» مجال الفنون فرع العزف آلة الكمان، يوسف حسن سعد منصور 15 سنة «القاهرة» مجال الفنون فرع الغناء، جاسر محمد جلال 15 سنة «الاسكندرية» مجال الابداع والابتكار فرع التطبيقات والمواقع الالكترونية، وكل من كرلس سامي جرجس 17 سنة «القاهرة»، ومحمد أبوبكر محمد يونس 13 سنة «المنوفية» عن عمل مشترك في مجال الابداع والابتكار فرع الابتكارات العلمية.

كما أوصت لجنة التحكيم بمنح شهادات تقدير لنموذجين من النشء من ذَوي الهمم هما جنا يوسف شعبان من الفئة العمرية الأولى وعز الدين سامح سيد من الفئة العمرية الثانية .

وكان المؤتمر استهل بعرض فيلم ترويجي للجائزة تضمن كلمة السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية في بداية انطلاق الجائزة ويوضح أهدافها وأهميتها وأقسامها المتعددة من اعداد المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة، كما أعقب المؤتمر وإعلان أسماء الفائزين فقرة فنية لنماذج من أطفال مصر بمركز تنمية المواهب بالأوبرا من فصلي الكورال والباليه.

يذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير شملت أفرع الثقافة «القصة القصيرة، الشعر،المسرحية»- الفنون «الرسم، العزف على آلات وترية، الغناء»- الإبداع والابتكار «التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الإبتكارات العلمية» وتقدم للمنافسة عليها 4636 من 27 محافظة طبقا للمرحلتين العمريتين اللتان تم الإعلان عنهما وهما :

الفئة العمرية الأولى من سن 5 سنوات إلى 12 سنة

عدد المتقدمين الذكور 708

عدد المتقدمين إناث 1262

الفئة العمرية الثانية من سن 12 سنه إلى 18 سنة

عدد المتقدمين الذكور 764

عدد المتقدمين إناث 1602

وشهدت إقبالا ضخما من الواعدين في جميع محافظات مصر وتم رصد أعداد المتقدمين وجاءت كالتالى :

القاهرة (١٢٤٥ )، الجيزة (٦١٩)، الإسكندرية (٤٤٢)، سوهاج (٢٥٥)، الشرقية ( ٢١٣)، أسيوط (٢٠٩)، الغربية (١٧٤)، الدقهلية (١٤٧)، دمياط (١٣٢)، القليوبية (١١٨)، المنوفية (٩٧)، بنى سويف (٩٢)، أسوان (٨٠)، المنيا (٧٦)، البحيرة (٦٥)، الإسماعيلية (٦٣)، كفر الشيخ (٥١)، الفيوم (٤٢)، البحر الأحمر(٣٩)، الوادي الجديد (٣٥)، السويس (٣٤)، بور سعيد (٢٩)، جنوب سيناء ( ٢٧)، مطروح( ١٩)، قنا (١٧)، الأقصر (٨ )، شمال سيناء ( ٨) .