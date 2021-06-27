انتحار طالبة بالإعدادية في المنوفية لرسوبها ببعض بعض المواد (التفاصيل)

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أقدمت طالبة في الشهادة الإعدادية بالمنوفية على الانتحار شنقا؛ إثر رسوبها في عدد من المواد الدراسية بعد إعلان النتيجة، حيث شنقت نفسها مستخدمه «إيشارب»؛ لتلقى مصرعها في الحال.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بانتحار الطالبة م.م.ن 14عاما في الشهادة الإعدادية بمركز أشمون، بعد رسوبها في عدد من المواد وخوفها من والدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة التحقيقات.

وأكدت التحريات أن الطالبة رسبت في عدد من المواد، ولم تخبر أسرتها برسوبها، وقررت الانتحار بسبب سوء حالتها النفسية. تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.