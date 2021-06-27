أخبار عاجلة

نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر -
رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر -
خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور) -
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور) -
ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر -
منال سلامة: المنازل تتحول لمعسكرات مغلقة أثناء امتحانات الثانوية العامة -
اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو -
ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة -
ليلة توهج شريف.. الأهلي يُنذر «كايزر» برباعية في مرمى المقاصة -
بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط صاحب مخزن خردة لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء

Print
ضبط صاحب مخزن خردة لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء ضبط صاحب مخزن خردة لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مخزن خردة ) بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بأحد المواقع تحت الإنشاء وإخفائها داخل المخزن ملكه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بداخله، وبحوزته (29 ماسورة حديدية «شداد» – 14 كابل كهربائى مختلف الأحجام والأنواع- 16 قطعة حديدية – 6 فتيل – 2 كشاف خاصين بأعمدة الإنارة «جميعهم مجهولين المصدر»- سيارة نصف نقل ملك المتهم)، وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل موقع إحدى شركات المقاولات بأسلوب«المغافلة» بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع «كخردة»، وبإستدعاء المسؤول عن الموقع تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر

رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر

خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور)

خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور)

هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور)

هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور)