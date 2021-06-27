ضبط صاحب مخزن خردة لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مخزن خردة ) بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بأحد المواقع تحت الإنشاء وإخفائها داخل المخزن ملكه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بداخله، وبحوزته (29 ماسورة حديدية «شداد» – 14 كابل كهربائى مختلف الأحجام والأنواع- 16 قطعة حديدية – 6 فتيل – 2 كشاف خاصين بأعمدة الإنارة «جميعهم مجهولين المصدر»- سيارة نصف نقل ملك المتهم)، وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل موقع إحدى شركات المقاولات بأسلوب«المغافلة» بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع «كخردة»، وبإستدعاء المسؤول عن الموقع تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.