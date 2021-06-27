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نجاة رئيس كولومبيا بعد استهداف طائرته

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نجاة رئيس كولومبيا بعد استهداف طائرته نجاة رئيس كولومبيا بعد استهداف طائرته

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نجا الرئيس الكولومبى، إيفان دوكى، وآخرين، من محاولة اغتيال، إثر استهداف طائرة هليكوبتر كانت تقله وآخرين، بالرصاص فى هجوم وقع، أمس الأول، أثناء تحليقها فى منطقة كتاتومبو باتجاه مدينة كوكوتا عاصمة إقليم نورتى دى سانتاندير. وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن الطائرة كانت تقل الرئيس ومسؤولين آخرين، من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية وحاكم إقليم نورتى دى سانتاندير، دون أن يسفر الحادث عن أى إصابة.

وعرضت صفحة على موقع «تليجرام» مقطع تظهر فيه آثار إطلاق الأعيرة النارية، فيما أصدر الرئيس أوامر لعناصر الأمن بضبط المسؤولين عن الهجوم، مشيرًا فى تصريحات له عقب الحادث إلى أن المروحية الرئاسية تعرضت لهجوم «جبان»، عندما كانت على وشك الهبوط، فى مدينة كوكوتا، شمالى البلاد المتاخمة لفنزويلا، مؤكدًا أن قدرات المروحية حالت دون وقوع حادث قاتل. وأعرب الرئيس عن تصميم بلاده على مكافحة شبكات تهريب المخدرات والأسلحة، مشددًا على أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيه عن مواصلة مكافحة تلك المنظمات. وتعد منطقة كتاتومبو المضطربة الواقعة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا موطنًا لمحصول الكوكا المكون الرئيسى للكوكايين، وينشط فى تلك المنطقة مقاتلو جيش التحرير الوطنى اليسارى، ومقاتلو جماعة القوات المسلحة اليسارية (فارك) السابقون الذين يرفضون اتفاق السلام الموقع فى 2016 مع ، إلى جانب جماعات إجرامية مسلحة متورطة فى تهريب المخدرات. وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم، ووصفته بـ«الجبان».

المصرى اليوم

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