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فون دير لاين تتعهد بالدفاع عن حقوق النساء بعد "إهانتها" في أنقرة

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فون دير لاين تتعهد بالدفاع عن حقوق النساء بعد "إهانتها" في أنقرة فون دير لاين تتعهد بالدفاع عن حقوق النساء بعد "إهانتها" في أنقرة
رويترز - " وكالة أخبار المرأة "

 تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالدفاع عن حقوق المرأة، بعد حرمانها من كرسي تجلس عليه خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مؤخرا.
وقالت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي إن "ما حدث في السادس من أبريل عندما أبعدت إلى أريكة بينما جلس كل من أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على كرسي معد له، يظهر ازدراء النساء اللائي يعملن بالسياسة"، مضيفة: "ليس بإمكاني إيجاد مبرر للطريقة التي عوملت بها... لذلك يتعين علي أن أستنتج أن ذلك حدث لأنني امرأة".
وسألت عما إذا كان ممكنا حدوث ذلك لو كانت رجلا، وقالت: "شعرت بالأذى، وشعرت بالوحدة باعتباري امرأة وباعتباري أوروبية.. أنا رئيسة المفوضية الأوروبية، وهذا ما توقعت معاملتي على أساسه وأنا أزور تركيا... لكن ذلك لم يحدث".

وكالة أخبار المرأة

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